Häuser unter dem Hammer in Neuss Zwangsversteigerungen – Kostenfalle oder Schnäppchen?

Im Saal 130 des Amtsgerichts Neuss wirft der Rechtspfleger mit Zahlen um sich, nennt Paragrafen, Mindestgebote, Kosten. Gespannt lauschen die mehr als 20 Interessenten, die sich am Mittwoch in dem Saal versammelt haben, um kein Detail zu verpassen. Denn jede dieser Zahlen ist für die anschließende Versteigerung von Bedeutung. Ein Mehrfamilienhaus in Weckhoven soll an diesem Tag unter den Hammer kommen – eine von insgesamt fünf Immobilien, die in Neuss bis Ende September zwangsversteigert werden. Der Verkehrswert für das 1195 Quadratmeter große Grundstück beträgt 842.000 Euro – ein vermeintlich gutes Angebot. Doch was sagen Experten zu solchen zwangsversteigerten Immobilien? Und was gibt es zu beachten?