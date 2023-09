Zuschüsse für Neuss Stadt erhält 15 Millionen Euro weniger vom Land

In 14 Tagen bringt Kämmerer Frank Gensler den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr in den Rat ein. Kurz vorher erreicht ihn dafür noch eine gute Nachricht: Rund 25 Millionen Euro sollen Neuss vom Land NRW zur Verfügung gestellt werden, wie aus einer ersten Vorabrechnung hervorgeht. Davon sind 15 Millionen Euro Pauschalzuweisungen und mehr als zehn Millionen Euro sogenannte Schlüsselzuweisungen. Doch: Es hätte mehr sein können. Das zumindest kritisiert die SPD. Dem Stadtverband zufolge waren in der Finanzplanung der Stadt bislang nämlich rund 25 Millionen Euro vorgesehen. Die SPD spricht sogar von einem „Haushalts-Loch“ in Neuss und macht die CDU-geführte Landesregierung dafür verantwortlich.