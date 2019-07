Kita-Rettungspaket : Zusätzliches Geld für Neusser Kitas

Neuss Die Landesregierung möchte die Kita-Landschaft in Nordrhein-Westfalen stärken. Dafür wurde sowohl ein Kita-Rettungspaket aufgelegt, als auch ein Übergangsgesetz beschlossen. Beides soll helfen, die Kindertagesstätten in NRW bis zur Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) finanziell abzusichern.

Dazu erklärt der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings: „Ich freue mich, dass das Jugendamt in Neuss zusätzlich 5.338.065 Euro aus dem Kita-Rettungspaket für 2017/2018 und 4.092.633 Euro aus dem Übergangsgesetz für 2019/2020 erhalten hat“, und weiter: „Zudem gewährleisten diese zusätzlichen Mittel die Qualität in unseren Kindertagesstätten, bis das neue KiBiz die Kitalandschaft finanziell zukunftssicher aufstellt.“ Mit dem Geld solle insbesondere die Grundlage dafür geschaffen werden, dass die Erzieher ihre Arbeit für die Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen verlässlich fortsetzen können.