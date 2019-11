RLT Neuss : Ein Solo für Stefan Schleue

Neuss Zum ersten Mal spielt der RLT-Schauspieler allein in einem Stück. Dabei hat er nicht einmal eine Bühne und muss Zuschauer als Mitspieler gewinnen.

Komödien gehören nicht zu seiner Kernkompetenz. Sagt Stefan Schleue. Aber „All das Schöne“ ist auch keine richtige Komödie. Zu ernst ist das Thema, es geht um Depression, erzählt vom Leben und den Gedanken eines Menschen, der schon als Kind die Suizidversuche der Mutter erlebt und mit einer Liste von Dingen, die das Leben lebenswert machen, dagegen hält. Eine Million Gründe gibt es, so stellt sich am Ende heraus, der Erzähler ist in dieser Zeit älter geworden und hat viel Leben erfahren. So viel, dass er die Liste immer wieder hervorkramte und vor allen Dingen erweitert hat. Der RLT-Schauspieler Schleue wurde von Regisseur Alexander May mit einer Rolle und einem Stück betraut, das ihm anfangs Angst machte. Nicht einmal eine Bühne hat er in „All das Schöne“.