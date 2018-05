Karima Rösgen : Zum ersten Mal ein eigenes Musical geschrieben

Karima Rösgen gastiert mit "Billboard" in der Alten Post. Foto: Stadt Neuss

Neuss Neuss Das Musical "Billboard" kommt heute in die Alte Post. Die Reise führt in die New Yorker Werbebranche der 1960er Jahre. Das erste eigene Stück ist zugleich die erste Regiearbeit von Karima Rösgen und hat seine Premiere im Theater am Schlachthof erlebt.

Wird bei den Terminen in der Alten Post etwas anders sein?

Karima Rösgen Wir haben noch ein zusätzliches Duett für das Liebespaar geschrieben, das hat in der Alten Post Premiere. Außerdem waren wir im Tonstudio und können die Lieder dem Publikum nun auch endlich auf CD anbieten. Ansonsten wird die Bühnensituation für uns etwas anders sein, damit kommen wir gut zurecht.

Sie sind Autorin, Darstellerin, haben die Lieder getextet, führen Regie...

Rösgen ...und das geht ganz wunderbar zusammen. Das Ensemble besteht ausschließlich aus meinem Freundeskreis aus den Reihen der Gruppe "Looters", und es war gar nicht schwer, gemeinsam etwas zu gestalten und auf die Bühne zu bringen. Vor zwei Jahren habe ich die Idee zu einem eigenen Musical geäußert und direkt große Unterstützung erfahren.

Was reizt Sie am Thema 60er Jahre?

Rösgen Die Werbung war zu der Zeit glamourös, die Musik großartig, die Verteilung der Geschlechterrollen noch eklatant anders.



Sie selbst entdeckten als Kind Ihre Liebe zur Musik...

Rösgen Seit meinem 13. Lebensjahr nehme ich Gesangsunterricht. Über eine studienvorbereitende Ausbildung an der Neusser Musikschule bin ich quasi ins Musicalwochen-Casting geschubst worden und durfte direkt beim "Mann von La Mancha" mitmachen; danach in vielen weiteren Produktionen. Die umfassende Ausbildung in Schauspiel, Choreographie und Gesang habe ich sehr genossen und dabei viele Freunde gefunden. Ich bin den Einrichtungen für die immer noch andauernde Unterstützung bis heute sehr dankbar.

Sie sind sehr vielseitig, eigentlich in der Klassik zu Hause, landeten aber auch mit "Hier und Jetzt" einen Hit...

Rösgen Ja, ich liebe Musik und kann jedem Genre etwas abgewinnen. Mit dem gerade genannten Schlager hatte ich richtig Erfolg, konnte sogar ein eigenes Album herausbringen. Am höchsten schlägt mein Herz derzeit allerdings für das Musical. "Billboard" ist meine erste Regiearbeit, aber es wird sicher nicht meine letzte sein.

Info Neustraße 28, Heute, 30. Mai, 1., 2. und 3. Juni, www.altepost.de

(NGZ)