50 Jahre in Neuss : Möbel Knuffmann startet Neuss-Offensive

Neuss Die zur Mönchengladbacher Schaffrath-Gruppe zählende Knuffmann-Linie modernisiert ihr Neusser Einrichtungshaus. Parallel erfolgt eine Positionierung als lokaler Anbieter mit regionaler Ausstrahlung. Möbelhändler entdeckt Heimat.

Handel braucht Heimat. Diesem Leitgedanken folgend, will Knuffmann die lokale Trumpf-Karte ziehen, um mit ihr im umkämpften Möbelmarkt zu stechen. Die Offensive hat auch das Neusser Einrichtungshaus am Theodor-Heus-Platz, vis-à-vis dem Hautbahnhof, längst erfasst. Es wird sukzessive im laufenden Betrieb modernisiert und soll pünktlich zum Goldjubiläum im neuen Glanz erstrahlen – vor 50 Jahren, am 5. März 1970, eröffnete Knuffmann seinen neuen Neusser „Möbelhof“ am Bahnhof.

Setzen neue Impulse im Neusser Einrichtungshaus Knuffmann um: Hausleiter André Lucht (r.) und Jens Olding von der Schaffrah-Gruppe. Foto: Ludger Baten

Ikea in Kaarst, Höffner in Neuss, Segmüller in Pulheim – deutschlandweit operierende Branchengiganten versuchen, dass sich der Möbelmarkt auch hierzulande in ihrem Rhythmus bewegt. Knuffmann, mit vier Häusern in Krefeld (2), Mönchengladbach und Neuss ein vergleichsweise kleiner Akteur, setzt der in Konzernstrukturen organisierten Größe der Mitbewerber bewusst ein regionales Profil entgegen, das mit Priorität auf Qualität setzt.

Info Knuffmann und die Idee vom „Schöner Wohnen“ Historie Franz Knuffmann eröffnet 1900 in Krefeld sein erstes Möbelgeschäft; der Grundstein für die Firmengeschichte mit Standorten in Krefeld, Moeres, Neuss, Mönchengladbach und Düsseldorf ist gelegt. Neuss Am Hauptbahnhof eröffnet Knuffmann am 5. März 1970 seinen „Möbelhof“, der im Jahr 2000 als „Wohnland“ auf 20.000 Quadratmeter vergrößert wird. Übernahme Schaffrath-Gruppe integriert Knuffmann 2003.

Jeder, der im Städtedreieck Krefeld, Mönchengladbach, Neuss ein neues Möbelstück anschaffen wolle, müsse zur Erkenntnis gelangen: „Zuerst zu Knuffmann.“ So formuliert Jens Olding (41) das ehrgeizige Ziel, das er mit lokaler Identität ansteuert: „Knuffmann besitzt regionale Kompetenz und wird sich vor Ort stärker vernetzen.“ Er kündigt Engagement in und mit der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) um deren Vorsitzenden Christoph Napp-Saarbourg an, er kündigt aber auch eine Knuffmann-Offensive zum Hansefest, zum Schützenfest und zu anderen örtlichen Gelegenheiten an, die das Wir-Gefühl in Beleg- und Kundschaft stärken soll.

Jens Olding selbst steht für eine spannende Personalie. Der Neuzugang kam am 1. August vom Mitbewerber Höffner zur Schaffrath-Gruppe, zur der die Knuffmann-Häuser seit 2003 gehören und für die er in seiner Startphase zunächst schwerpunktmäßig aktiv ist. Olding war Höffner-Hausleiter in Neuss von der Eröffnung zur Jahreswende 2014/15 bis zur Etablierung im Markt. Als seine Aufgabe abgeschlossen war, mochte er, der schon in Fürth und Berlin tätig war, nicht weiterziehen und verließ ohne Groll Höffner nach 16 Jahren. Inzwischen hat der vierfache Familienvater ein Haus gebaut und lebt mit seiner Familie in Glehn. „Ich bin abends daheim“, sagt Olding, „weil ich alle unsere Standorte in weniger als einer Autofahrtstunde erreiche.“ Der Schaffrath-Manager redet also nicht nur von Heimat und lokaler Verankerung, sondern er lebt und schätzt diese Werte: Als Grenadier paradierte er schon fünf Mal zum Schützenfest in Neuss „d’r Maat erop“.