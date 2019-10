Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss : ZIN fordert vier verkaufsoffene Sonntage ein

Der Mittelalter-Markt bleibt eine feste Größe in Neuss. Foto: Berns, Lothar (lber)

Am kommenden Wochenende ist Mittelalter-Markt in Neuss. Und weil dazu viel Volk in die Stadt strömen wird, öffnen am Sonntagnachmittag auch die Geschäfte. Mit Ritterspielen, Gauklern, Händlern und Handwerkern versucht die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) seit nunmehr zehn Jahren erfolgreich, historisch Interessierte anzusprechen. Weil sich das Format etabliert hat, will ZIN auch in Zukunft solche Märkte abhalten und hat dazu jetzt nicht nur die Zustimmung von Politik und Verwaltung bekommen, sondern auch die Genehmigung für konkrete Termine: 11. Oktober 2020, 10. Oktober 2021 und 9. Oktober 2021.

Die frühe Terminfestsetzung gilt auch für die anderen Feste, die der Handel mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbinden will. Denn die Tatsache, dass Neuss 2022 Gastgeber für den 42. Internationalen Hansetag ist, bringt da einiges durcheinander. Die Hansefeste im nächsten (20. September) und übernächsten Jahr (19. September) dienen noch der Vorbereitung auf den Hansetag und fallen auf den traditionellen Termin, 2022 aber werden Hansetag und Hansefest miteinander verbunden – am 29. Mai. Den Septembertermin aber gibt ZIN nicht preis, sondern belegt ihn mit einem Erntedankfest inklusive Kürbismarkt. Dafür muss im Mai 2022 das Fest „Neuss blüht auf“ einmal pausieren, das für die kommenden Jahre auf den 3. beziehungsweise 9. Mai terminiert ist. Wegen der zeitlichen Nähe zum Quirinusfest hätte Oberpfarrer Guido Assmann den Namen „Neuss blüht auf“ gerne in Quirinusmarkt abgeändert, doch gab es dafür keine Mehrheit.

Zu den festen Größen im Kalender gehört auch die mit einer Charity-Aktion „Neuss zeigt Herz“ verbundene Adventsöffnung Ende November. Alles in allem schöpft ZIN aber auch künftig die neu geschaffenen Möglichkeiten des Ladenöffnungsgesetzes, an acht Sonntagen zu öffnen, nicht aus.

(-nau)