Gregor Gysi in Neuss : Gysi hofft auf Geheimdiplomatie

Gregor Gysi (Mitte) diskutierte am Freitag auf Einladung von IHK , Unternehmerschaft Niederrhein und Sparkasse Neuss im S-Forum. Moderator war Martin Kessler (r.), Leiter Politikredaktion der Rheinischen Post. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Einzelne Sanktionen als Antwort auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine sind richtig, aber keine, die Deutschland härter treffen als Russland, da ist Gregor Gysi (Linke) ganz bei Kanzler Scholz. Beim Auftritt in Neuss sieht er die Regierung dennoch kritisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich wollte Gregor Gysi (Linke) am Freitag in Neuss in erster Linie über die „Zukunft der Wirtschaft“ sprechen. Letztendlich ging es vor rund 250 Gästen auf Einladung von IHK Mittlerer Niederrhein, Unternehmerschaft und Sparkasse Neuss aber vor allem um eines: den Ukraine-Krieg. Gysi stellte dabei gleich vorweg: „Russland ist der Aggressor und trägt die Verantwortung und Schuld“. Aber auch die Nato und der Westen hätten in der Vergangenheit Fehler gemacht. „Aber es waren keine Fehler, die den Krieg rechtfertigen“, so Gysi im Gespräch mit Moderator Martin Kessler, Leiter Politikredaktion Rheinische Post.

Die Sanktionen gegen die russische Führung befürwortet das langjährige Mitglied des Bundestages. „Allerdings bin ich gegen Sanktionen gegen die russische Bevölkerung, die den Krieg nicht beschlossen hat. Mit Wirtschaftssanktionen organisiert man Arbeitslosigkeit“, so Gysi, der nicht glaubt, dass sich die russische Bevölkerung in naher Zukunft aufbäumen und geschlossen gegen Machthaber Putin stellen wird. Im Gegenteil: Wahrscheinlicher sei, dass sich die Stimmung gegen den Westen richte. „Wir haben in Russland schließlich keine mediale Hoheit“, sagte der Linkspolitiker.

Info Gregor Gysi ist studierter Rechtsanwalt 1948 wurde Gregor Gysi in Berlin-Lichtenberg geboren. 1970 beendete er sein Studium als Diplom-Jurist. 1989 wurde Gysi zum Vorsitzenden der SED gewählt. Von 2005 bis 2015 war er Vorsitzender der Bundestagsfraktion Die Linke.

Putin versuche seine Sicherheitspolitik derzeit mit Gewalt zu lösen. „Und wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass er aufgibt“, sagt Gysi. Eine weitere Illusion sei es, dass Russland keine anderen Kunden für seine Rohstoffe finde, zum Beispiel für Öl. „Russland verkauft jetzt an Indien, wir kaufen dann Öl in Indien. Das ist das russische Erdöl, nur teurer. Die Genialität dieser Idee konnte mir noch keiner erklären“, sagte Gysi.

In Europa gebe es aus seiner Sicht eine Entwicklung, die in Richtung autoritärer Regime laufe. „Erdogan, Orban, Duda. Warum? Weil die als effizienter gelten. Sie setzen schnell um, was sie ankündigen und reden nicht Jahre. Was aber, wenn Erdogan Dinge tut, die man nicht will. Diktatoren sind nicht abwählbar“, gibt Gysi zu bedenken.

In Bezug auf den Ukraine-Krieg hofft der Politiker auf eine Geheimdiplomatie zwischen den USA und Russland. „Wir brauchen Gespräche auf dieser Ebene, sonst ist der Konflikt nicht zu lösen“. Gysi erzählt von einer entsprechenden Anfrage an die amerikanische Botschaft, die ihm auch beantwortet wurde. „Allerdings darf ich ihnen dazu keine Antwort geben“, sagte Gysi und erntete reichlich Lacher. Ein weiteres wichtiges Thema sei die soziale Frage in Deutschland. Aus Sicht des Politikers der Linkspartei müsse diese in Zukunft anders beantwortet werden: „Wir dürfen keine Gruppen ausgrenzen. Sonst bekommen wir eine Krisensituation, die nicht beherrschbar ist.“ Deutschland dürfe nicht in Kauf nehmen, dass viele Unternehmen in Insolvenz gehen. Für gestiegene Energiepreise brauche es selbstverständlich einen Ausgleich: „Für die Bürger, aber auch für die Unternehmen, anders geht es gar nicht“, so Gysi. Die Energiekrise habe das Potenzial die Demokratie zu destabilisieren sowie Pegida und andere rechte Kräfte stark zu machen. „Die AfD wird versuchen das zu nutzen. Die Einschätzung dort: Hoffentlich frieren die Leute, dann gewinnen wir an Stimmen. Ich hoffe, dass die Leute nicht frieren“, sagte Gysi. Hinweise der Regierenden, wie oft Menschen duschen sollten, um am besten Energie zu sparen, seien hingegen für ihn nur „laienhaftes Getue“. Gysi erwartet konsequentes Handeln der Regierung.