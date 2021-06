Freizeit in Neuss : Zugangskontrolle: Nur mit Ticket zum Kinderbauernhof

Selikum Das gab es in mehr als vier Jahrzehnten noch nicht: Wer sich auf dem Kinderbauernhof umschauen möchte, muss online eine Karte buchen. Der Grund: Corona, natürlich. Wir erklären, was Besucher jetzt wissen müssen.

Einfach mal zum Kinderbauernhof fahren, das ist derzeit nicht drin. Das mussten am Freitag auch zwei ältere Neusser erfahren, die Salatreste beziehungsweise trockenes Brot dorthin bringen wollten. Sie wurden abgewiesen, sollten ihre Futterspende einfach am Eingang in eine Box tun. Ohne Ticket, so die klare Ansage, kein Zugang. Das hat es in der mehr als 40-jährigen Geschichte der Einrichtung am Nixhütter Weg noch nicht gegeben. „Unverschämtheit“, schimpft deshalb ein Gnadentaler.