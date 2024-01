Ursachen-Forschung in Neuss Zug-Evakuierung wegen Oberleitungsschaden?

Nach der Kostenpflichtiger Inhalt Evakuierung eines RE4 mit rund 300 Passagieren in Neuss ist das zuständige Unternehmen „Natioal Express“ weiterhin um Aufklärung bemüht. Das Fahrzeug, so teilte ein Sprecher am Mittwoch auf Nachfrage mit, kam am Dienstag zum Stillstand, „nachdem der hintere Zugteil keinen Strom mehr erhielt“. Die Ursache sei allerdings noch nicht abschließend geklärt. Man stehe dazu mit dem Infrastrukturbetreiber „InfraGO“ im Austausch. „Derzeit zieht das Unternehmen ein Schaden an der Oberleitung in Betracht“, so der Sprecher.