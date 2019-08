Pâtisserie in Neuss : Macarons, Törtchen und Kaffee aus Neuss

Neuss Pure Pastry startete einst als Kaffeebüdchen, inzwischen gibt es auch französische Leckereien. Ein Besuch in der Neusser Backstube.

In der Backstube direkt neben der Rösterei werden Früchte zu Kompotts eingekocht, Buttermilch-Zitronen-Macarons kommen gerade aus dem Ofen und Sophia Haeffs bestreut Mandeltörtchen mit Himbeeren. Die 24-Jährige ist gerade mit ihrer Ausbildung fertig. Dass sie zu Pure Pastry kommen wollte, lag auch an dem innovativen Geist des Unternehmens. „Ich möchte mehr als die klassische Sahnetorte anbieten und kreativ werden“, sagt Tim Tegtmeier. Der 30-Jährige wurde 2015 von der FAZ zum Pâtissier des Jahres gekürt.

Neben ihm arbeiten noch zwei weitere Pâtissiers im Team mit: Alexander Glagla und Robin Paes. Gemeinsam stellen sie sechs Tage in der Woche etliche Macarons, Törtchen und Pralinen her. Um neue Kreationen zu testen, kommen sie einmal im Monat zusammen. So wird auch an diesem Tag ein Kirschtörtchen von Glagla getestet. Das kugelrunde Werk ähnelt einem Paradiesapfel. Allerdings besteht die Hülle nicht aus einer Zuckerkruste, sondern rot eingefärbter Schokolade, innendrin verbirgt sich eine Mandelmousse und ein Kirschkompott, umrahmt wird alles von Brownie-Crumble.