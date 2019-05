Kawasaki Robotics in Neuss : Zu Besuch bei Kollege Roboter

Kawasaki Robotics in Neuss

Neuss Kawasaki Robotics ist auf Industrieroboter spezialisiert. In der Europazentrale im Neusser Taubental tauschten sich Unternehmer über „Smart Robotics“ und „Industrie 4.0“ aus. Zum Teil testeten sie auch einen Roboter.

Jetzt begrüßte der Anbieter für Industrieroboter interessierte Unternehmer, die sich den Standort im Neusser Gewerbegebiet „Im Taubental“ anschauen und über die Themen „Smart Robotics“ und „Industrie 4.0“ austauschen wollten. In einem Impulsvertrag ging Carsten Stumpf, Vice President von Kawasaki Robotics, zunächst auf die Geschichte der Automatisierung, vom ersten Metall über das Rad über Computer bis hin zu hochautomatisierten Robotern ein. Im Anschluss verteilten sich die rund 30 Vertreter aus teilnehmenden Unternehmen aus Neuss und Umgebung in der Halle, um einen Blick auf die Technik zu werfen. Erklärung natürlich inklusive.

Was? Die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikatinstechnologien

Besonders gefragt war der Lackierroboter, der über eine Steuerapplikation, bedient wird. Der Anwender braucht dazu keine großen Programmierkenntnisse, zumal der Roboter lernt. Bewegungsabläufe können abgespeichert werden, so kann ein versierter Lackierer dem Roboter das Lackieren beibringen. Die Besucher konnten ihre Lackierkünste mit grüner Lackfarbe an einem Teil einer Motorradhaube ausprobieren und hatten sichtlich Spaß an der Arbeit mit „Kollege Roboter“.