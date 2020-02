Sperrung der Zollstraße : Stadt kritisiert Verhalten von Autofahrern

Neuss Bereits am Donnerstag gab es Nachbesserungen.

Auch am Donnerstag – Tag zwei der Zollstraßen-Sperrung – kam es in der Neusser Innenstadt wieder zu chaotischen Zuständen. Wie bereits am Mittwoch waren unter anderem Friedrichstraße und Erftstraße von Staus betroffen. Die Stadt sieht den Fehler vor allem bei den Verkehrsteilnehmern: „Ursächlich für die massiven Störungen war das massive Fehlverhalten vieler Autofahrer“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. Dadurch, dass der Öffentliche Personennahverkehr weiter passieren kann, sei eine Trennung der Verkehrsarten sehr komplex. Darüber hinaus hätten unerwartet viele Autofahrer die Peter-Wilhelm-Kallen-Gasse als Umleitung genutzt, anstelle die deutlich leistungsfähigere und ausgeschilderte großräumige Umleitung zu fahren. Über die Alternativ-Wege sei umfassend und frühzeitig informiert worden.