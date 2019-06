Marihuana in Puzzle-Lieferung nach Neuss : Zoll findet Drogen in Paket mit Spielzeug aus Kanada

Neuss In einem Päckchen aus Kanada stellten Zollbeamte in Neuss 144 Gramm Marihuana sicher. Das macht einen 34-jährigen Mann verdächtig bei dem, als er sein Päckchen auf der Dienststelle im Hafen abholen wollte, noch ein halbes Gramm Amphetamin sichergestellt wurde.

Das Päckchen kam am 3. Juni beim Zollamt Neuss an. Als Warenlieferung von außerhalb der EU musste es diese Behörde passieren, die deshalb den angegebenen Empfänger postalisch benachrichtigte. Kurz bevor sich die Zöllner in das Pfingstwochenende verabschieden wollten, erschien darauf ein 34-Jähriger, um seine Fracht entgegenzunehmen. Mitgebracht hatte er seinen Ausweis und eine Zollinhaltserklärung. Ihr zufolge befand sich Spielzeug in dem Paket.