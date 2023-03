Zog, Zog in Neuss Weckhoven feiert im neuen Festzelt aber mit einem Musikblock weniger

Wie viele Schützen der neu gewählte Oberst Stephan Bilk und sein Adjutant Jens Theobald zur Parade führen werden, steht bis Ostern fest, wenn die Aktivenbeiträge fällig werden. Ob sich bis dahin auch ein Königsbewerber gemeldet hat? Moll appellierte am Wochenende an die Schützen im voll besetzten Saal in der Gaststätte „David`s im Engels“, einmal in sich zu gehen, nachdem schon die Kirmes 2022 ohne König gefeiert werden musste. Der Vereinsvorstand hat deshalb beschlossen, auf den Obolus aus der Vereinskasse, einer Art Anschubfinanzierung für das Königsjahr, noch einmal 100 Liter Freibier zu legen – zur freien Verwendung der Majestät.