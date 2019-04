Zeughauskonzert in Neuss : Vier Solistinnen bilden ein Quartett

Neuss Die Reihe der Zeughauskonzerte endet am Freitag Abend mit einem Auftritt des Skride Quartett.

Zu den genialen Jugendstreichen zählen Gustav Mahlers Quartettsatz in a-moll sowie das Klavierquartett op. 13 von Richard Strauss. In die zweite Kategorie fällt das Klavierquartett Nr. 1 g-moll KV 478 von Wolfgang Amadeus Mozart, der sich mit dieser Komposition aus der unmittelbaren Zeit des „Figaro“ jedoch einen Bärendienst erwiesen hat. Während der Verleger Franz Anton Hoffmeister von dem damals 29-Jährigen etwas verlangte, das „kurz leicht popular“ hätte sein sollen, lieferte Mozart eine dramatisch ausgewachsene Musik. Das Ergebnis war, dass sein Verleger das Interesse verlor, während die Nachwelt von dem Meisterwerk nicht genug bekommen kann.

Das Skride Quartett verdankte sich zunächst dem Einfall der vier Musikerinnen, gemeinsam bei der Schubertiade Hohenems des Jahres 2016 aufzutreten. Dass daraus eine dauerhafte Formation entstand, gehört zu den glücklichen Fügungen der heutigen Kammermusikszene: Das Ensemble hat während der vergangenen drei Jahre bereits in Amsterdam, Wien, Kopenhagen, Essen, Baden Baden und anderen europäischen Städten sowie beim Menuhin-Festival in Gstaad, beim Kammermusikfestival in Malmö und beim Istanbul Music- Festival gastiert. In der laufenden Saison besuchten sie das amerikanische Marlboro Music-Festival. Dazu kamen eine neuerliche Visite bei der Schubertiade Hohenems und Konzerte in Graz, Eindhoven, London und Paris. Eine größere US Tournee beendet die aktuelle Spielzeit.