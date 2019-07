Konzertreihe in Neuss : Zeughauskonzerte feiern 70 Jahre

Neuss Mit einem fulminanten Programm feiert die städtische Musikreihe im Zeughaus in der kommenden Saison ihr 70-Jähriges. Für Programmmacher und Kulturreferent Rainer Wiertz ist es die 35. Saison.

„Kurz nach Kriegsende hatten die Neusser wieder Lust auf Musik“, sagt der Neusser Kulturreferent Rainer Wiertz, der seit 1984 als Planer der Zeughauskonzerte fungiert. Die beliebte Konzertreihe wird mit der neuen Saison 70 Jahre alt. 1949/50 hatte die Gesellschaft für christliche Kultur Neuss noch maßgeblich an der Etablierung dieser von Anfang an hochkarätigen Musikerlebnisse mitgewirkt, mit der Saison 1957/58 endete die Kooperation, seither ist die Stadt Neuss allein verantwortlich. Hohe städtische Beamte wie der spätere Stadtdirektor Walter Paul (1950 – 1978) und der Beigeordnete Gerhard Oeltze (1978 – 1984) waren die Chefplaner.

Den Anfang macht ein Klavierrecital mit Alexander Lonquich (27. September). Der Pianist konzertiert weltweit auf allen bedeutenden Festivals und ist mit einem reinen Schubert-Abend in Neuss dabei, sich in die Phalanx der großen Schubert-Interpreten (Rudolf Serkin, András Schiff, Alfred Brendel) einzureihen. In Neuss spielt er auch die große A-Dur-Sonate aus Schuberts letztem Lebensjahr, die als Krönung seines Sonatenwerks betrachtet wird.

Martina Gedeck, eine der profiliertesten und bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, gestaltet mit dem französischen Star-Harfenisten Xavier de Maistre einen literarisch-musikalischen Abend am 19. November. Zu einem Adventskonzert der Extraklasse kommen am Nikolaustag (6. Dezember) die sieben Herren des britischen Vokalkonsorts The Gesualdo Six nach Neuss. Und weil das Ensemble die Tradition der britischen Kathedralmusik pflegt, findet dieses Zeughauskonzert in der Basilika St. Quirin statt. Ähnliches gab es schon mal: Der Star-Trompeter Maurice André konzertierte 1986 ebenfalls in der damals völlig überfüllten Basilika.