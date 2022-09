Zeughauskonzerte in Neuss : Zeughauskonzerte starten mit neuem Sound

Zum Start in die Saison der Zeughauskonzerte lud Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger das niederländische „Calefax Reed Quintet“ ein. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das niederländische „Calefax Reed Quintet“ ist schon in 41 Ländern aufgetreten, jetzt eröffnete das nur mit Rohrblasinstrumenten besetzte Ensemble die Zeughauskonzerte in Neuss. Für eine Besonderheit sorgte das Stück „Zugvögel“.

„Wo Kulturamt drauf steht, ist auch Neusser Kultur drin“, sagte der neue Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger zum seit Jahrzehnten veränderten Erscheinungsbild und Programmheft der Zeughauskonzerte. Sie werden in Zukunft mit etwa den Tanzwochen oder den „Acoustic Concerts“ sowie dem Shakespeare-Festival ein einheitliches Erscheinungsbild präsentieren. Zugleich machte er die Zuhörer zur Saisoneröffnung auf eine weitere Neuerung aufmerksam: Jede Eintrittskarte und jeder Abonnementausweis berechtigt ab sofort zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Das Zeughaus war nur mäßig besetzt, rund 180 Abonnenten entsprechen ebenfalls einem Minus, Corona lässt vermutlich hier doch noch Musikliebhaber Zurückhaltung üben. Dabei ließ die Premiere Ungewöhnliches erwarten. Denn Benjamin Reissenberger – selbst Klarinettist mit Konzertexamen – hatte das „Calefax Reed Quintet“ eingeladen, das als Erfinder eines neuen Genres in der Musik, nämlich des „Reed Quintets“, gilt.

„Diese Besetzung mit ausschließlich Rohrblattinstrumenten ist so viel besser als das klassische Bläserquintett mit Querflöte“, schwärmte der Kulturamtsleiter – und die weit überwiegende Mehrheit der Zuhörer stimmte ihm nach dem Konzert zu. „Wir spielen seit 37 Jahren zusammen, sind in 41 Ländern aufgetreten und nun in Neuss“, freuten sich Oliver Boekhoorn (Oboe und Englischhorn), Bart de Kater (Klarinette), Raaf Hekkema (Sopran-, Altsaxophon), Jelte Althuis (Bassklarinette) und Alban Wesly (Fagott). „Als klassisches Ensemble mit einer Pop-Mentalität“ verstehen sich die Mitglieder des Quintetts.

So wurden die Jazzkompositionen eines George Gershwin (Rhapsody in Blue) oder eines Duke Ellington (In a Sentimental Mood) zu spektakulären Ereignissen. Zwei Musiker ragten aus dem glanzvollen Spiel heraus: Alban Wesley, 1967 in Amsterdam geboren, weil er dem Publikum detaillierte sowie humorvolle Erklärungen gab. Raaf Hekkema, der Saxophonist, war für nahezu alle Arrangements verantwortlich, darunter drei Capriccio von Georg Friedrich Händel oder auch der „Fantasie f-Moll für Klavier zu vier Händen“ von Franz Schubert und entlockte aller Musik ganz neue und begeisternde Facetten.