Zeughauskonzert in Neuss: Konzert mit Klavier und Bratsche

Neuss Matan Porat und Amihai Grosz versprechen eine wandlungsreiches Programm.

Amihai Grosz, der erste Solo-Bratscher der Berliner Philharmoniker, und der Pianist Matan Porat präsentieren bei den Zeughauskonzerten ein Programm, das mit Recht mit dem Motto „Wandlungen“ überschrieben sein könnte. Denn die beiden Künstler, die schon mehrfach in Neuss begeisterten, spielen drei Meisterwerke, die in der Historie unterschiedlichste Veränderungen erlebt haben. Beide sind gebürtige Israelis, Grosz kam 1979 in Jerusalem zur Welt, Porat 1982 in Tel Aviv-Jaffa.