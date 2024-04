Zeughauskonzert Neuss Der große Auftritt der Gli Incogniti

„Alles Damalige wurde damals auf den Kopf gestellt“, belehrte Musik-Journalist Björn Woll in der Einführung. Plötzlich „wurde aufregende und unerhört neue Musik gespielt“. Aus war es mit den strengen Regeln der Renaissance mit ihren polyphonen Klängen der Vokalmusik. Vor 400 Jahren beherrschte der fundamentale ästhetische Wandel die Szene. Unvermittelt übernahm jetzt satzbestimmte Musik das Regiment, brauchten die Instrumente nicht mehr die Vokalstimmen und übernahmen selbst deren Part. Mehr als ein Hauch von Freiheit wehte von da an durch die Konzertsäle, die meist an weltliche und geistliche Fürstenhöfe gekoppelt waren.