Zeughauskonzert in Neuss Lieder über die Liebe mit „Oni Wytars“

Die Mitglieder des Ensembles „Oni Wytars“ sind gleichermaßen illuster wie die Instrumentenvielfalt. Die Schlüsselfidel spielt Marco Ambrosini: Der italienische Musiker und Komponist hat zusammen mit dem Innsbrucker Peter Rabanser 1983 das Ensemble gegründet, um „neue Wege in der Interpretation Alter Musik zu suchen“. Dabei spielt die Kunst- und Populärmusik der Mittelmeerländer von der Renaissance bis zum Frühbarock die Hauptrolle. Die Römerin Gabriella Aiello ist außerordentliche Spezialistin in süditalienischen Gesangstechniken und stilisierte, gelegentlich im Duo mit Peter Rabanser, die Villanellen, Canzonen und Frottole zum Hochgenuss. Riccardo Delfino ist zwar in Krefeld geboren, aber Theatermusiker in Schweden. Er spielt zum Gesang eine vorzügliche Harfe und glänzt in Tanzmusik-Intermezzi. Das muss man auch dem Österreicher Michael Posch zusagen, der exzellent alle möglichen Blockflöten spielt bis zur vitalen Piccoloflöte. Und schließlich die Wiesbadener Künstlerin und Komponistin Katharina Dustmann, die mit Tambarello, Darbuka und Duval als schlagzeugender Wanderer die Welt zwischen Orient und Okzident ausleuchtet.