Polizei in Neuss : Zeugen verhindern Einbruch in Norf

(Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Norf Am Montag, gegen 18 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Reihenhaus an der Ahrstraße einzubrechen. Dabei wurden sie jedoch von Zeugen gestört und flüchteten in unbekannte Richtung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Männer nach ersten Erkenntnissen zunächst an der Haustür geklingelt und anschließend versucht, über den Garten durch ein Fenster in das Innere des Hauses zu gelangen. Dabei wurden sie jedoch von Zeugen gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der beiden Tatverdächtigen wird als etwa 1,80 Meter groß, schlank und blond beschrieben. Er soll eine rote Jacke getragen haben.

(NGZ)