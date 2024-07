Ergebnisse des Zensus 2022 So teuer sind die Mieten in Neuss

Rund sieben Euro pro Quadratmeter – so viel mussten Menschen in Nordrhein-Westfalen noch vor zwei Jahren durchschnittlich für ihre Nettokaltmiete zahlen. Das geht aus den jüngst veröffentlichten Ergebnissen des Zensus 2022 hervor. Dabei handelt es sich um das Verhältnis zwischen der Summe der Quadratmetermiete der Wohnungen und der Summe der vermieteten Wohnungen. Aber: Die Preise variieren – je nach Region – stark. Demnach waren Mieten entlang der Rheinschiene dem Zensus zufolge überdurchschnittlich hoch. In Köln (9,39 Euro), Düsseldorf (9,24 Euro) und Bonn (9,09 Euro) lag demnach die Netto-Quadratmetermiete in Wohnungen im Schnitt bei mehr als neun Euro.