Neuss: Zeelink stellt sich Pipeline-Gegnern

Neuss Öffentlichkeit bleibt bei Diskussion um geplante Erdgasleitung ausgeschlossen.

Für den geplanten Neubau der rund 215 Kilometer langen Erdgasfernleitung der Firma Zeelink von Lichtenbusch in der Städteregion Aachen bis nach Legden im Kreis Borken kamen gestern im Neusser Dorint-Kongresshotel die Vertreter des Unternehmens, der Städte und Gemeinden, der übrigen Fachbehörden, die Träger öffentlicher Belange und Einwender zum Erörterungstermin zusammen. Reibungslos verlief der erste Tag aber nicht: Zeelink hatte für die Beteiligten aus der Stadt Voerde und der Gemeinde Hünxe am Niederrhein, von wo aus die meisten der insgesamt 1507 Einwendungen eingegangen waren, einen Shuttle-Service angeboten, doch nach Problemen bei der Absprache der Abfahrtsorte kamen die Busse nicht in Neuss an.