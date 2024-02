Tod eines Neugeborenen Zangengeburt in Neuss – 10 Monate auf Bewährung für Arzt

Im Prozess um den Tod eines Neugeborenen in einem Neusser Krankenhaus wurde der Arzt vom Landgericht Düsseldorf zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss der Angeklagte 5000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Dem 58-Jährigen wurde zuvor Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Der Staatsanwalt hatte ein Jahr Haft auf Bewährung in seinem Schlussplädoyer gefordert.