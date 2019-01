Friedensfrist der Stadtwerke Neuss endet: Zahl der Stromsperren durch Stadtwerke sinkt seit Jahren

Neuss Am Montag endet für den Außendienst der Stadtwerke die selbst auferlegte Friedenspflicht. Nach den Feiertagen und mit Ende der Weihnachtsferien müssen säumige Stromkunden wieder mit dem Besuch des Sperrkassierers rechnen.

Und damit, dass dieser den Stromanschluss sperrt, wenn er kein Geld sieht. „Das versuchen wir aber in der Regel zu vermeiden“, betont Stefan Isselhorst, Abteilungsleiter Vertrieb. Aufgabe des Außendienstes sei nicht primär die Sperrung, sondern eine Lösung zu erarbeiten.

Diese Herangehensweise trägt Früchte – auch im Kundeninteresse. In den Jahren seit 2015 konnte die Zahl der tatsächlich vollzogenen „Abschaltungen“ von 1370 auf unter 1000 im vergangenen Jahr gesenkt werden. Wobei auch diese Zahl ausblendet, dass darunter Privatkunden und Unternehmen sind, die immer unregelmäßig ihre Stromrechnung begleichen und daher mehrmals im Jahr vom „Netz“ genommen werden. Auch Fälle, in denen jemand eine Wohnung aufgegeben hat, ohne rechtzeitig den Stromvertrag zu kündigen, sind in dieser Zahl enthalten.