Katholische Kirche im Rhein-Kreis Zahl der Kirchenaustritte bleibt konstant

Seit Jahren sinkt die Zahl der Kirchenmitglieder, seit Jahren aber hält die Kirche die Tür für Rückkehrer offen. So reagiert Oberpfarrer Andreas Süß, leitender Seelsorger in zwölf Neusser Gemeinden, auf jeden Hinweis auf einen erklärten oder drohenden Kirchenaustritt mit einem Brief, in dem er ein persönliches Gesprächsangebot macht. Kreisdechant Hans-Günther Korr verfährt ebenso. Das scheint in Einzelfällen Erfolg zu haben. Es gab im Vorjahr zehn Kircheneintritte im Dekanat (bei 144 im Erzbistum) und 32 Wiederaufnahmen.