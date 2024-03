Yacht-Club Novesia Neuss Neustart für Traditionsregatta „Rheinwoche“

Der Yacht-Club Novesia schaut nicht ohne Sorge auf die kommende Wassersportsaison, die offiziell mit dem gemeinsamen Anfahren am Sonntag, 28. April, im Sporthafen beginnt. Denn wenn der Sommer so wird wie in den vergangenen beiden Jahren, ist das Segeln auf dem Heimatrevier nach Darstellung des Vereinsvorsitzenden Karl-Peter Lux „wieder einmal extrem gefährdet“. Kostenpflichtiger Inhalt Als Anlass für seine Sorge nannte Lux bei der Jahreshauptversammlung des Yacht-Clubs die Ankündigung der Stadt, die Entschlammung des Hafenbeckens wieder einmal, und zwar auf den Spätherbst, verschieben zu wollen. Bei Niedrigwasser im Rhein hätten die Segler wegen des Tiefgangs ihrer Boote kaum eine Chance, aus dem Sporthafen manövrieren zu können.