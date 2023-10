Workshop „Nähbar“ in Neuss Wie aus alter Kleidung neue Lieblingsstücke werden

Aus einem alten Hemd entstehen unter den Händen von Workshop-Leiterin Christine Vogel schnell eine Kinderschürze, zwei Taschen und eine schicke Haarklammer. Die Sprecherin des Vereins Agenda 21, der sich für Nachhaltigkeit einsetzt, und Mitglied der Transition Town, in deren Kooperation der Workshop stattfindet, erzählt: „Meine Großmutter war Schneiderin. Sie hat mich fürs Nähen begeistert, und das möchte ich unbedingt weitergeben.“ Auch mir hilft Christine Vogel an diesem Vormittag, als ich mich zum ersten Mal an eine Nähmaschine setze, um die Teile meines weichen Lesezeichens zusammenzubringen: „Den Hebel runterdrücken, aufs Pedal treten und den Stoff mitziehen.“ Routiniert werde ich angeleitet, während an der Maschine neben mir ein kleiner Junge konzentriert an einer Laptop-Tasche arbeitet. „Gar nicht so schwer“, stelle ich fest und taste mich vorsichtig an meinem Lesezeichen vorwärts.