Studio in Neuss : Vom Ingenieur zum Fotografen

Wolfgang Walter ist gelernter Ingenieur, aber will vor allem als Fotograf arbeiten. Er wohnt in Grimlinghausen. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Wolfgang Walter hofft, sein Hobby zum Beruf machen zu können und hat mit Peter Lindbergh oder Richard Avedon große Vorbilder.

Von Claus Clemens

Ein Ingenieur als Fotograf? Für Wolfgang Walter passt das sehr gut zusammen. Seit drei Jahren arbeitet er daran, aus seinem Hobby einen zweiten Beruf zu machen. Natürlich weiß er, wie groß die Konkurrenz ist, wie viele Amateur-Fotografen sich in der Szene einen Namen machen wollen. Doch das ficht ihn nicht sonderlich an. Denn er hat sich für seine Ambitionen ein solides Fundament erarbeitet. Derzeit sucht er in Neuss Räume für ein eigenes Studio. Im Atelierhaus auf der Hansastraße wäre er beinahe fündig geworden. Aber es passte nicht hundertprozentig: „Die Lichtverhältnisse waren nicht ideal.“

Wolfgang Walter wurde 1961 in Grevenbroich geboren. Nach dem Studium in Düsseldorf wechselte er mit seiner inzwischen gegründeten Familie wieder auf die andere Rheinseite. Den Niederrhein wollte er nie verlassen. An der Stadt Neuss, wo er jetzt im Stadtteil Grimlinghausen wohnt, gefällt ihm deren überschaubare Größe. Fotografiert hat er schon immer, lange Zeit aber nur analog.

Info Momentaufnahmen vom Straßenleben Street Photography Eine Genrebezeichnung für Fotografien, die im öffentlichen Raum, auf Straßen, in Cafés oder Parks entstanden sind. Sie zeigen in der Regel Momentaufnahmen. Als einer der großen Meister gilt Henri Cartier-Bresson, der 1952 den Bildband „Images à la sauvette“ herausgebracht hat. Gleichwohl gibt es keine allgemeingültige Definition.

Eines Tages, als er mit der Familie in Portugal Urlaub machte, fotografierte er mit einer neuen Digitalkamera. Vom Ergebnis war er enttäuscht, schob die Schuld aber nicht auf die Technik, sondern auf seine eigene mangelnde Fertigkeit. In Köln fand er anschließend einen professionellen Fotografen, der ihm das Metier richtig beibrachte: „Ein Jahr lang war ich wieder Lehrling bei einem Meister. Und habe unglaublich viel gelernt.“

Immer noch arbeitet Walter an seinem künstlerischen Ausdruck, will aber auch den kommerziellen Erfolg. Auf seiner Visitenkarte heißt es deshalb neudeutsch: „Portrait People. Blackwhite. Street“. Im vergangenen Jahr hatte er endlich seine erste Ausstellung. „Man muss auf sich aufmerksam machen“, sagt er und erzählt von seinen Vorbildern.

Da geht er gleich aufs Ganze. Für die Portrait-Fotografie nennt er Richard Avedon, in dessen New Yorker Studio sich über Jahrzehnte die Happy Few ablichten ließen. Wolfgang Wagner zieht jetzt sein Handy hervor und zeigt ein berühmtes Avedon-Foto von 1956: die Models Suzy Parker und Robin Tattersall auf Rollschuhen, von Dior angezogen und strahlend über die Place de la Concorde schwebend. Wirklich großartig.

Dann kommt das Gespräch auf „Street“: „Hier würde ich furchtbar gern mehr arbeiten, aber die Gesetze zum Schutz der Persönlichkeit verhindern, dass man Unbeteiligte als Teil eines Straßenbilds aufnimmt.“