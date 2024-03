Wolfgang Bosbach beim Stammtisch der CDU Neuss „Demokratie braucht Demokraten“

Erst am Ende kam Bosbach auf das Thema Ukraine zu sprechen. Die Kreistagsabgeordnete Jutta Stüsgen trieb das Thema um. Bosbach sah sich in seiner Meinung zur Ukraine-Frage in der CDU in der Minderheit: Es werde dort zu viel über Waffen und zu wenig über Diplomatie gesprochen. Er befürchtet einen langen zähen Abnutzungskrieg. Aber von „Einfrieren“ hält er nichts. Gebt Putin die eroberten Gebiete, dann wird er uns in Ruhe lassen – daran glaubt Bosbach nicht. Bisher waren die Amerikaner die größten Unterstützer der Ukraine. Falls Trump erneut Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte, könne sich das ändern. Europa könne die amerikanische Unterstützung nicht ansatzweise kompensieren.