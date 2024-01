Debatte in Neuss Wohnungsbau: Rot-Grün verteidigt die Quote

210 Wohnungen sind aktuell in Kostenpflichtiger Inhalt Neuss in Bau. Das ist zu wenig, um die Nachfrage in einem engen Wohnungsmarkt auch nur annähernd zu bedienen. In diesem Punkt sind sich auch die großen Fraktionen von CDU und SPD einig. Und beide sehen die Notwendigkeit ein, dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum mehr Engagement erfordert. Unterschiede tun sich allerdings in der Frage auf, wie dem mit einem „Handlungskonzept bezahlbarer Wohnraum“ entsprochen werden kann.