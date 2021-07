GWG stellt Jahresbilanz vor : Wohnungsgenossenschaft investiert so viel wie noch nie

Planen, bauen, fertig stellen: Stefan Zellnig erläuterte den Jahresbericht der GWG. Der weist bei den Investitionen eine neue Rekordsumme aus. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft hat noch nie so viel Geld investiert wie im Jahr 2020. Dabei geht ein großer Betrag auch in die Sanierung des Bestandes, der nach dem Wunsch des Vorstandes die CO2-neutral werden soll. An einigen Stellen, werden bald Häuser abgerissen.

Samstag ist Internationaler Tag der Genossenschaften. Auch die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft (GWG) hüllt sich dazu in Fahnenschmuck und lässt die Besucher am Markt so wissen: „Gesellschaft braucht Genossenschaft“. Denn dieses Modell des Miteinanders ist eine Erfolgsgeschichte.

Wie zum Beweis legt die GWG zu diesem Tag ihre Bilanzen offen: 220 Millionen Euro Bilanzsummer (plus 13 Millionen) und 2,8 Millionen Jahresüberschuss (plus eine Million) sind die Eckdaten des Jahresabschlusses. Die GWG wird ihren 4346 Mitgliedern also wieder eine Dividende zahlen können. Wann, das ist allerdings offen. Der Jahresabschluss wurde erstmals vom Aufsichtsrat festgestellt, weil die Gesellschafterversammlung auf den 23. August verschoben werden musste. Weil auch dann coronabedingt unter Umständen keine Versammlung möglich ist, wurde die Stadthalle gleich für einen Ausweichtermin am 18. November reserviert.

Info Fünf Genossenschaften in Neuss aktiv Lage im Bund Deutschlandweit sorgen derzeit rund 2000 Wohnungsgenossenschaften für sicheres und bezahlbares Wohnen. Zusammen halten sie 2,2 Millionen Wohnungen mit fünf Millionen Bewohnern. Lage in Neuss Im Stadtgebiet sind aktuell fünf Genossenschaften mit eigenem Wohnungsbestand tätig. Die GWG ist mit 4346 Mitgliedern unter ihnen die größte – und nach dem Neusser Bauverein der zweitgrößte Akteur.

Die nach Darstellung von Heinz Runde, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der GWG, zufriedenstellenden Zahlen belegen eine weiterhin hohe Bautätigkeit der Gesellschaft – und die solide wirtschaftliche Basis, von der aus die GWG operiert. Die Eigenkapitalquote liegt bei 32 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2020 hat die GWG mit einem Investitionsvolumen von 22,9 Millionen eine neue Höchstmarke erreicht, stellt Vorstandsmitglied Stefan Zellnig heraus. In Folge dessen erreichte auch die Bilanzsumme ein Rekordhoch. 4,4 Millionen Euro wurden in die Instandhaltung investiert, vier weitere Millionen in Um- und Ausbau sowie Modernisierung. Aber eben auch 9,3 Millionen Euro in Neubauprojekte – zwei Millionen Euro mehr als 2019.

Aktuell befinden sich 138 Neubauwohnungen in Planung oder im Bau, und alleine im laufenden Jahr soll mit der energetischen Sanierung von 258 Wohnungen begonnen werden. „Die Herausforderung wird darin bestehen, die Sanierung des Bestandes bis hin zur CO 2 -Neutralität sowohl technisch zu erreichen als auch wirtschaftlich darstellen zu können“, sagt Zellnig. Denn die Mieten sollen bezahlbar bleiben. „Dem stellen wir uns und rufen dazu auch öffentliche Mittel ab“, hatte Vorstandsmitglied Ulrich Brombach schon im Mai in einem Lagebericht an den Planungsausschuss dargestellt und mit dem Hinweis verbunden, dass 160 Wohnungen bereits in Dämmung genommen wurden. Denn die selbst-gesteckten CO 2 -Ziele der Genossenschaft zu erreichen, heißt auch, Energie einsparen zu müssen.

250 Wohnungen hat die GWG in den vergangenen Jahren fertiggestellt. Das entspricht rund sieben Prozent des Bestandes, der in diesem Jahr die Grenze von 3700 Wohneinheiten erstmals überschreiten wird. Ein Drittel davon unterliegt noch der Mietpreisbindung öffentlicher Förderung.

56 Wohnungen wurden 2020 erstmals bezogen, und die Reihe der Fertigstellungen reißt nicht ab. Zu Beginn des Jahres hat die GWG an der Danziger Straße in Kaarst ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen fertiggestellt, zwölf weitere Wohnungen in einem benachbarten Neubau wurden zum 1. Mai an die neuen Mieter übergeben. Und zum 1. Juni konnten an der Fesserstaße auf der Furth 41 Neubauwohnungen bezogen werden. Darunter war eine Gruppenwohnung für eine selbst verwaltete Wohngemeinschaft demenziell erkrankter Menschen. Mit diesem Projekt hat die GWG Neuland betreten aber auch dem Neusser Wohnungsmarkt insgesamt eine neue Komponente hinzugefügt.