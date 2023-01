Wohnungen in Neuss betroffen Politik greift Schimmel-Probleme auf

Erfttal · Die problematischen Verhältnisse in Mietwohnungen an der Harffer Straße ruft nun die Politik auf den Plan. CDU und „Rot-Grün Plus“ wollen betroffene Mieter an der Harffer Straße unterstützen.

10.01.2023, 04:50 Uhr

Die schwarzen Sporen sind in manchen Wohnungen deutlich zu erkennen. Foto: Andreas Woitschützke

Von Simon Janßen