Statistik in Neuss : Deutlich mehr Wohngebäude wurden fertiggestellt

Statistik in Neuss

Neuss Die Zahl der Wohngebäude in Neuss hat sich im Jahr 2019 um 0,6 Prozent (auf 30.677), die der Wohnungen um 0,5 Prozent (auf 76.091) erhöht.

Neuss Das klingt noch nicht nach dem Befreiungsschlag für einen engen Wohnungsmarkt, doch die Tendenz stimmt. Dafür sprechen nach Ansicht der Stadt auch noch andere Werte aus der jüngst vorgelegten amtlichen Statistik über die Wohnungsbautätigkeit. Denn im Vergleich zu 2018 stieg die Zahl der Fertigstellungen mit 418 Wohneinheiten um beeindruckende 63,9 Prozent – und in ihrem Windschatten die Zahl der erteilten Baugenehmigungen um 405 Wohneinheiten, was einem Zuwachs von 17,1 Prozent entspricht.

58 Gebäude, die zum Teil als Wohnung genutzt wurden, wurden im vergangenen Jahr abgebrochen. Von 153 Baugenehmigungen für Wohngebäude entfielen nur vier auf Mehrfamilienhäuser, aber 132 auf Ein- und Zweifamilienhäuser, in denen 145 der 405 genehmigten Wohneinheiten untergebracht werden. 260 sollen in den Mehrfamilienhäusern entstehen – vor allem in Norf, Holzheim und auf der Furth.