Folgen der Wohngeldreform Neuss macht Tempo bei Anträgen

Die Wohngeld-Reform sorgt auch in der Neusser Stadtverwaltung für zusätzliche Arbeit. Oliver Leeling, Abteilungsleiter für Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, sprach in der Sitzung des Sozialausschusses am Mittwoch gar von einer „immensen Herausforderung“ für die Wohngeldstellen in den Städten. Das machte er für Neuss auch an konkreten Zahlen fest. Waren es im September vergangenen Jahres noch 237 Anträge und im Oktober 256, waren es im Januar bereits insgesamt 630. „Das ist schon eine Hausnummer“, so Leeling.