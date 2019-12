Wohlfühlmorgen der Malteser für Wohnungslose aus Neuss : Ein paar Stunden Rundumversorgung für Bedürftige

Neuss Die Malteser organisierten einen Wohlfühlmorgen für Wohnungslose in der Stadt und gaben dabei auch warme Kleidung aus.

Sie kommen einzeln oder in Gruppen. Mal ist noch unsicheres Zögern zu spüren, in anderen Fällen geht es zielsicher durch die Tür – und nach der Begrüßung sofort an einen der vielen eingedeckten Tische. Für ein paar Stunden soll es ihnen richtig gut gehen, bei diesem vierten Wohlfühlmorgen für Wohnungslose. Die gastgebenden Malteser, die ein 25-köpfiges Helferteam mobilisieren konnten, haben mit Bewirtungen in den Räumen der Janusz-Korczak-Gesamtschule bereits einige Erfahrungen in der karitativen Arbeit erworben. „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“: Dieser Leitsatz des Malteser Hilfsdienstes gab für einen einen ganzen Vormittag die Richtung vor. Sponsoren haben kräftig mitgemacht.