Woche der Entscheidung für Hauptahnhof Neuss Ein „Mahn-Beschluss“ für die Deutsche Bahn

Neuss · Das Land entscheidet in dieser Woche, ob Neuss 2024 in den Genuss von Fördermitteln aus dem Bahnhofs-Paket „Schöner ankommen in NRW“ erhält. Weil davon einiges abhängt, macht der Rat noch einmal Druck in Richtung Bahn. Ein Beschluss mit Doppelwumms“.

03.03.2024 , 17:00 Uhr

Monika Mertens-Marl weist auf Dreck und Beschädigungen im Hauptbahnhof hin, den sie „Drecksloch“ nennt. Foto: Stefan Buentig

Von Christoph Kleinau