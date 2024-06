Kreativ, mit Pferden oder im Go-Kart Wo man im Rhein-Kreis Neuss Kindergeburtstag feiern kann

Farbenzauber erleben, auf Tiersafari gehen, zurück in die Steinzeit reisen oder in die Rolle eines Legionärs schlüpfen: All das ist bei den organisierten Geburtstagspartys im Clemens-Sels-Museum möglich: Die Themenpakete richten sich an Kinder verschiedener Altersklassen. Das Programm dauert in der Regel 90 Minuten und kann für 120 Euro für zwölf Kinder und zwei Erwachsene gebucht werden. Hinzu kommen Materialkosten.