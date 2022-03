Hausgemachte Limonade in Neuss : Zischend süße Erfrischung

Im Schwan Restaurant können die Gäste zu jeder Jahreszeit zwischen zwei hausgemachten Limonaden wählen: Aktuell im Programm: „Kirsche-Rosmarin“ und der Klassiker „Limette-Minze.“ Im Winter werden sie heiß serviert. Foto: Natalie Urbig

Neuss Selbstgemachtes ist im Trend, das gilt auch bei Getränken. Immer mehr Gastronomen setzen hausgemachte Limonade auf ihre Karte. Eine Geschmacksauswahl.

Die Zitronenscheiben kommen zum Schluss: Vorsichtig setzt Annett Buß sie auf den Rand des Limonadenglases. „Die Optik spielt schließlich auch eine Rolle“, sagt die Gastronomin, ehe sie die pinkfarbene Limonade mit Minzblättern, Eiswürfeln und Zitrone über die Theke reicht. Fertig!

Hausgemachte Limonade ist im Trend: Immer mehr Gastronomen bieten die selbstgemischte Erfrischung an. Auch in Neuss. Seit rund zwei Jahren steht etwa in dem Restaurant „Zum Stübchen“ hausgemachte Limo auf der Getränkekarte. „Es ist eine gute Alternative für diejenigen, die keinen Alkohol trinken“, sagt die Inhaberin. Die Eigenkreationen finden vor allen Dingen in den Frühlings- und Sommermonaten ihre Liebhaber, wie Buß erzählt. Gerade hat sie eine „Rosenlimonade“ zubereitet. Das Getränk, das zugleich süß und erfrischend schmeckt und immer wieder mit einem Hauch Rose überrascht, ist gewissermaßen die Spezialität des Hauses. Sie kann das ganze Jahr über bestellt werden. Ansonsten werde das Angebot saisonal verändert. „Im Winter hatten wir zum Beispiel eine Limo mit Birne, Kastanie und Honig“; sagt Buß, die immer wieder experimentiert. Neben wechselnden Fruchtklassikern wie Himbeer-, Mango-, Erdbeer- oder Aprikosenlimonade, gibt es so je nach Jahreszeit auch Minze- oder Basilikum. Nur eine Gurken-Limo sei bisher „nicht der Brüller gewesen.“

Infos Limonaden-Rezepte zum Nachmachen Rosenlimonade Annett Buß vom Restaurant „Zum Stübchen“ verrät, wie sie die Rosenlimonade macht. Zutaten 2 cl Rosensirup (Buß verwendet die Marke Monin) 2 cl Holunderblütensirup (ebenfalls Monin), 2 Spritzer Grenadine, 2 cl Zitronensaft, Sprudelwasser nach Belieben sowie Zitrone, Minze und Eiswürfel zum Dekorieren. Zitronen-Limetten-Limonade Susanne Schoepe von der Hafenliebe zeigt, wie die Limonade nachgemacht werden kann. Zutaten 4 cl Zitronensirup als Basis (Marke Giffard), dazu eine ganze Limette ausdrücken, eine weitere Limette wird in Scheiben geschnitten und in das Glas gefüllt. Hinzu kommen Eiswürfel und Mineralwasser.

Auch Susanne Schoepe von der Hafenliebe beobachtet, dass die selbstgemachte Limonade zu einem Trendgetränk geworden ist. „Schorlen hatten wir schon immer, die Limonade ist seit etwa zwei Jahren auf der Karte“, sagt sie. Aufgenommen wurde das Getränk, weil den Gästen immer etwas Neues geboten werden soll. „Die Leute möchten etwas Besonderes erleben, wenn sie ausgehen und so eine Limonade bereiten sich die wenigsten zu Hause selber zu“, erzählt Schoepe, während sie einen Strauch Minze schneidet. Die kommt anschließend in ein Glas, in dem sich schon ein Gemisch aus Sprudel, Sirup aus der Flasche und Limettensaft befindet. Mit Limettenscheiben entsteht eine erfrischende „Zitronen-Limetten-Limonade“, die an den Cocktail Ipanema erinnert. Die Limonade ist nicht nur ein Hingucker, die Mischung kann auch individuell – und das unterscheidet sie von der Flaschen-Limo – auf die Wünsche der Gäste angepasst werden: „Wenn es jemand zum Beispiel lieber süßer mag, kann man darauf reagieren“, sagt Schoepe.

Und es gibt noch andere Faktoren, die den Trend beeinflussen. Davon erzählt Kim Mügge, Inhaberin des Galerie Café Küppers: „In den letzten Jahren haben die Menschen angefangen, sich bewusster zu ernähren, da kommt das Selbstgemachte gut an“, sagt die Gastronomin und fügt hinzu, „es ist ganz natürlich, hat keine Farbstoffe und weniger Zucker als die Industrieprodukte.“ Vor einigen Tagen hat sie die Limonaden-Saison eröffnet. Das Getränk gibt es in dem Café am Münsterplatz nämlich nur im Frühjahr und Sommer. Mügge bereitet sie komplett selber zu, auch der Sirup wird aus frischen Zutaten zubereitet: „Im Sommer koche ich die Limonade fast jeden Tag“, erzählt Mügge. Besonders die „Mizii“ eine Limonade aus Minze, Zitrone und Ingwer sei in den warmen Monaten der Renner. Eine gelungene, nicht zu süße, aber auch nicht zu saure Kreation, die immer wieder den Geschmack von frischer Minze und Ingwer durchkommen lässt.