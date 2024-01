Gang durch die Innenstadt Wo findet man Last-Minute-Karnevalskostüme in Neuss?

Die Neusser Innenstadt hat eine große Variation an Geschäften. Von Discountern bis Modeketten ist alles dabei. Unsere Kostümsuche beginnt zuerst bei den großen Modeketten: C&A, H&M, und New Yorker. Da dort keine Karnevalskostüme oder Accessoires zu finden waren, ging es weiter zu den Drogerien Rossmann und DM. Komplette Kostüme gab es da zwar nicht, dort wird aber jeder, der sich gerne an Karneval schminkt, fündig. Denn nicht immer muss eine komplette Verkleidung her, manchmal reicht auch ein „jeckes Gesicht“, um sich an den tollen Tagen in jemand anderes zu verwandeln. Und da bieten die Drogerien einige Möglichkeiten: Es gibt ein großes Sortiment an unterschiedlicher Karnevalsschminke mit der sich jeder Trend – sei es nur ein Clownsgesicht ein Reh oder ein Pirat – nachschminken lässt. Außerdem gibt es coole Haarsprays, aber auch kleine Accessoires wie Strasssteine oder lustige Brillen, die für den letzten Schliff sorgen.