Wo die Stadt Dorf ist: Neuss jenseits der A57

Nordstadt Die Autobahn trennt eine Siedlung mit rund 50 Bewohnern von der Furth. Das Leben dort: idyllisch – trotz vorbeirauschender Autos.

Kartoffeln, Gemüse, Mais, Getreide, Zuckerrüben – „eigentlich würden wir gerne einen richtigen Hofladen eröffnen, aber dafür liegt der Betrieb zu weit abgelegen“, sagt der 56-Jährige, der auf seinem Hof fast nur Stammkunden bedient, die „schon immer“ gekommen sind und ihn kennen. Um Gemüse und Co. dennoch verkaufen zu können, bietet die Familie ihre Waren auf dem Parkplatz zweier Supermärkte auf der Furth an.

Wie es sich sonst so lebt jenseits der Autobahn? „An die Verkehrsgeräusche habe ich mich gewöhnt. Ich höre die A57 gar nicht mehr“, erzählt der Landwirt, der in der Siedlung aufgewachsen ist und sich nicht mehr vorstellen kann, wegzuziehen. Auf die Brücke, die die Häuser und Höfe jenseits der Autobahn mit der Stadt verbindet, legt Vieten großen Wert – genauso wie Sonja Klein und die meisten anderen Bewohner. Sonja Klein ist Geschäftsführerin des Garten- und Landschaftsbaubetriebs Mauer, zwei Häuser neben dem Hof von Hans-Georg Vieten. „Wir haben in den vergangenen Jahren vehement gegen die Sperrung und den Abriss der Brücke gekämpft“, erzählt sie. Als der neue „Ikea“ – das Möbelhaus an sich ist größer als das Neusser „Dörfchen“ nebenan – gebaut wurde, hatten viele befürchtet, die Brücke könnte von „Ikea“-Kunden als Schleichweg genutzt werden, um das Möbelhaus direkt von Neuss aus zu erreichen. „Wäre die Brücke abgerissen worden, hätte man uns nur noch über Kaarst erreichen können“, sagt Klein.