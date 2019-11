Bafög - So geht´s : Der Weg zum Schüler-Bafög

Neuss Vor 50 Jahren wurde es auf den Weg gebracht, 1971 eingeführt: das Bundesausbildungsförderungsgesetz – kurz Bafög genannt. Die staatlichen Unterstützungsleistungen gibt es für Studenten und Schüler.

Bis 1982 habe es ein breites Spektrum an Schüler-Bafög-Empfängern gegeben, erinnert Hamacher sich. In dieser Zeit habe es durchschnittlich 4500 Bafög-Empfänger im Kreis gegeben. Mit dem Regierungswechsel unter Helmut Kohl kam es ab 1982 in der Bafög-Gesetzgebung zum „Kahlschlag“, so Hamacher. „Zahlreiche Schularten wurden nicht mehr gefördert“, erinnert er sich. Ab 1990 wurden die gesetzlichen Vorschriften wieder etwas gelockert. „Heute haben wir im Schnitt pro Jahr etwa 1500 Anträge“, sagt Hamacher. „Und 1000 Schülern wird Bafög letztlich bewilligt. Das ist keine allzu hohe Zahl.“