Wirtschaft : Zukunftskongress gibt Impulse für Neuss

Rainer Bovelet (l.) und Alexander Gaubatz stellten die Ergebnisse ihrer Analyse des Wirtschaftsstandorts Neuss vor. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Neuss Im Zeughaus drehte sich am Freitag alles um das Thema „Zukunft von Wirtschaft und Arbeit in Neuss“. Was die Transformation durch Digitalisierung, Struktur- und Klimawandel bedeutet – und wo angepackt werden muss.