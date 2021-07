3814 Orte im bundesweiten Vergleich : Neuss klettert im Standort-Ranking zwei Plätze nach oben

Neuss Insgesamt 3814 Orte sind im bundesweiten Standort-Ranking von „Die Deutsche Wirtschaft“ gelistet. Neuss klettert um zwei Plätze nach oben und liegt jetzt auf Rang 26 – vor Städten wie Leipzig, Mönchengladbach, Heidelberg oder Augsburg.

79 Top-Unternehmen im Bundesvergleich, drei Weltmarktführer, ein starker Mittelstand und wichtige Zentralen internationaler Großkonzerne: Das alles lässt Neuss im Standort-Ranking des Informationsportals „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) in der Gesamtbewertung auf Platz 26 klettern. Damit verbessert sich die Quirinus-Stadt im Vergleich zum März – das Ranking wird vier Mal im Jahr aktualisiert – noch einmal um zwei Plätze. Insgesamt wurden in Deutschland 3814 Orte bewertet – von Großstädten bis zu kleinen Kommunen.

Ziel des DDW-Rankings ist es, die Standorte in Deutschland hinsichtlich ihrer Bedeutung für Unternehmen zu listen. Ermittelt wird die Platzierung über einen sogenannten Scoringwert, der sich im Wesentlichen aus zwei Faktoren zusammensetzt: Erstens der Anzahl von laut DDW wichtigen Unternehmen am Standort, und zweitens aufgrund einer Individualnote, die von Akteuren, die vor Ort tätig sind, vergeben werden kann.

Bei ersterem fließt die Zahl der von DDW als Top-Unternehmen eingestuften Firmen ebenso ein wie Top-Familienunternehmen (laut Ranking sitzen in Neuss 15 der bundesweit 5000 größten Unternehmen in Familienbesitz), wichtige Mittelstandsunternehmen, Weltmarktführer, Unternehmen in Trend- und Wachstumsmärkten sowie in Investoren- und Auslandsbesitz. Dabei sind Doppelbewertungen möglich. Eine Firma kann schließlich Top-Familienunternehmen und Weltmarktführer sein. Zudem werden laut DDW die Faktoren des kumulierten Gesamtumsatzes sowie der kumulierten Gesamtanzahl der Arbeitsplätze anteilig zugerechnet.