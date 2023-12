Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss „Berliner Bündnis für den Niederrhein“ trifft sich in Krefeld

Das Treffen, an dem unter anderem das Präsidium der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein sowie die Bundestagsabgeordneten aus der Region teilgenommen haben, hat bei der IHK in Krefeld stattgefunden. Vorherrschendes Thema der Diskussion war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt. Der Konsens: Auch wenn die vorläufige Haushaltsbewirtschaftung nicht mit einem US-amerikanischen Shutdown vergleichbar ist, wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts dennoch klare Auswirkungen auf den Haushalt für das kommende Jahr haben. Weil weniger Haushaltsmittel zur Verfügung stehen werden, müsste priorisiert werden, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Hierzu zählen vor allem Investitionsmaßnahmen in die Verkehrsinfrastruktur, das Paket zur Industrie-Strompreissenkung und Mittel zur Bewältigung des Strukturwandels in unserer Region.“