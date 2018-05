Interview Paul Erich Gürtler: "Wir dürfen Seegrundstück nicht einzäunen"

Neuss Nach tödlichem Badeunfall in der Kiesgrube: Miteigentümer sucht "lösungsorientiertes Gespräch".

Herr Gürtler, vor Wochenfrist wurde das 18 Jahre alte Opfer des Badeunfalls an der Kiesgrube Am Blankenwasser beigesetzt. Sie vertreten den Grundstückseigentümer. Wie kommen Sie mit der Situation klar?

Paul Erich Gürtler Eine traurige Situation ist es. Ich bin tief betroffen über den Ausgang des tragischen Unfalls und frage mich natürlich, was wir hätten besser machen könnte. Ich bin ratlos. Ich weiß nicht, wie wir unser Grundstück in Anbetracht der behördlichen Auflagen besser sichern können.

Gürtler Das Konzept der naturbelassenen Rekultivierung ist, dass der See wieder Teil der Landschaft wird. Er ist dadurch öffentlich zugänglich wie das Jröne Meerke oder der Reuschenberger See, und das, obwohl es sich hierbei um Privateigentum handelt. Eine Sicherung ist so gut wie unmöglich. Wir haben versucht, mit einer Bepflanzung, zum Beispiel Stachelgewächsen, für eine Absicherung zu sorgen. Das funktioniert nicht. Die Besucher schneiden sich Schneisen durch die Bepflanzung.

Sie erlauben aber die Kiesgruben-Sommerpartys an Ihrem See.

Gürtler Da der See in den Sommermonaten rege frequentiert wird, besteht ja ein großes Bedürfnis an Freizeitgestaltung und Nutzung als Naherholungsgebiet. Ich bin überzeugt, dass wir nur über eine sinnvolle, wirtschaftliche Nutzung - zum Beispiel Gastronomie in Verbindung mit Wassersport - auch zu geordneten Strukturen kommen werden. So würden wir eine Win-Win-Stituation für alle schaffen: Für die Stadt, für die Unternehmen im angrenzenden Gewerbegebiet, für uns Eigentümer und vor allem für die Bürger beziehungsweise die Anwohner.