Winterkonzert in Neuss Ein Abend voller Temperament und Überraschungen

Im Anschluss an das Konzert genossen die meisten das Catering des Restaurants Kohlmann‘s. Nach Pasta mit Fleischsoße stellte ein älteres Ehepaar fest: „Wir waren jetzt jedes Mal beim Winterkonzert dabei. Aber nie haben sie so gut gespielt wie heute!“ Wer das Universitätsorchester mit Chor erleben will, kann das am 30. Januar in der Tonhalle in Düsseldorf.