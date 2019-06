Kabarettreihe in Neuss : Wilfried Schmickler missioniert gegen die AfD

Neuss Der Kabarettist stellte in der RLT-Reihe „neusspunktacht“ vor ausverkauftem Haus sein Programm „Kein zurück“ vor.

Mit seinem achten Soloprogramm „Kein Zurück“ war Wilfried Schmickler zu Besuch im RLT. Zwei Stunden lang blickte der Kabarettist in die Zukunft: Zwischen Durchhalteparolen und Beruhigungsmitteln versucht man, dran zu bleiben am Zahn der Zeit, doch das ist gar nicht so leicht. Schmickler leidet derzeit an einer leichten Bronchitis, die ihn aber nicht davon abhielt, im RLT die ganz großen Töne auf die Bühne zu bringen. Zwei Stichworte genügten, um zu beweisen, dass dem 1954 geborenen Rheinländer die Altersstruktur seines Publikums vertraut ist: Roy Black und Dr. Mabuse. Der Schlager „Du bist nicht allein“ als Handy-Klingelton kam ebenso gut an wie der uralte Filmbösewicht, der immer noch hinter jeder Verschwörung steckt.