Neusser wechselt von der Rente in den Job : Lobby für die wachsende Gruppe psychisch Kranker

Nach wenigen Wochen Rente zurück im Job: Wilfried Gaul-Canjé leitet einen Zweckverband katholischer Träger in der Psychiatrie. Foto: Christoph Kleinau

Neuss 38 Jahre lang war Wilfried Gaul-Canjé Leiter der Behindertenhilfe der Augustinus-Gruppe. Nach vier Wochen im Ruhestand vertritt er nun als Geschäftsführer eines Zweckverbands katholische Träger, die mit psychisch Erkrankten arbeiten. Der Bedarf nach Betreuung steige.

Von Christoph Kleinau

Nur ein paar Wochen hat Wilfried Gaul-Canjé (68) das Rentnerdasein aushalten müssen, dann wurde ihm eine neue Aufgabe angetragen. Als Geschäftsführer eines Zweckverbandes hilft er katholischen Trägern, die in der Psychiatrie wie auch in der Behindertenhilfe tätig sind, sich weiter zu professionalisieren. Das schließt Lobbyarbeit ein, die nach Überzeugung des 68-Jährigen dringend geboten ist. „Die Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen wird ein gravierendes Zukunftsthema sein“, sagt er. Die sozialen Bindungskräfte in der Gesellschaft schwinden, fügt er zur Erläuterung an, Isolation, Vereinsamung und Unsicherheit machen sich breit – mit all ihren Folgen.

Ein Phänomen, das er von dieser Entwicklung nicht trennen kann, ist der zunehmend geäußerte Wunsch nach einem assistierten Suizid. „Der Respekt vor Menschen, die frei über ihr Lebensende entscheiden, ist in der katholischen Welt ein heikles Thema“, erklärt Gaul-Canjè, der die aktuelle Debatte dazu so interessiert wie besorgt mitverfolgt. „Da droht ein ähnliches Fiasko wie vor Jahren bei der Schwangerschaftskonfliktberatung“, ist sein Eindruck. Und so drängt er im Bundesvorstand der Caritas-Behindertenhilfe, dem er seit Jahren angehört, darauf, dass eine Position definiert wird, die auch eine Handreichung für die Verantwortlichen in den Einrichtungen sein kann. „Wir reichen nicht den Becher“, stellt Gaul-Canjé klar, „wir wollen aber bei den Menschen bleiben, die sich suizidieren wollen“. Denn das seien Menschen in Not. Zum Umgang mit dem Phänomen gehört für ihn auch, dass die Suizid-Prophylaxe, bis hin zum Aufzeigen von Alternativen, verbessert wird. „Um dieses psychiatrische Thema müssen sich die Gesundheitsminister stärker kümmern“, fordert Gaul-Canjé auch im Namen des Zweckverbandes.

Dass die Psychiatrie eine Wissenschaft in ständigem Wandel ist, lernte Gaul-Canjé schon, als er nach dem Studium als Diplom-Pädagoge zum Landschaftsverband Rheinland (LVR) kam. Da erlebte er mit, wie die ersten Langzeitpatienten die Fachkliniken verließen. Von den Alexianer-Brüdern 1982 abgeworben, sollte und wollte sich Gaul-Canjé auch in Neuss an diese Aufgabe machen. „Alexius- und Josephs-Krankenhaus verfügten über 500 Plätze für chronisch Kranke, die nicht behandelt sondern verwahrt wurden“, sagt er. Trotzdem dauerte es 13 Jahre, bis die ersten Ausgliederungen gelangen und Wohngruppen in Meertal und Gnadental entstanden. Inzwischen, sagt Gaul-Canje, hat sich die Augustinus-Gruppe – sein alter Arbeitgeber, den er als Geschäftsführer Behindertenhilfe verließ – komplett von der Langzeitpsychiatrie verabschiedet. Akute Fälle werden im Krankenhaus behandelt, chronische Fälle – bis hin zu einer psychischen Behinderung – durch die Behindertenhilfe betreut. Sie leben aber gemeindeintegriert. „Dazu benötigen diese Menschen Unterstützung – und das oft ein Leben lang.“

Mit der Augustinus-Gruppe, den Kölner Cellitinnen, „Via Nobis“ aus Gangelt oder anderen vertritt der „Zweckverband der katholischen psychiatrischen Behandlungs- und Betreuungseinrichtungen“ Träger, die diese beiden Angebotsformen im Portfolio haben und Verantwortung für Menschen mit einer psychischen Erkrankung übernehmen. Der Verband sei Interessenvertreter der angeschlossenen Einrichtungen, sagt Gaul-Canjé und verhandelt mit dem LVR zum Beispiel über die Höhe der Vergütung. Er unterstützt die Träger bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, vernetzt diese in ihrer Arbeit und vertritt sie nach außen. Aktueller Fall: „Viele Einrichtungen sind in die Jahre gekommen. Wir kämpfen für eine vernünftige Modernisierungssystematik.“